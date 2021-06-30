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Розпочався ремонт дороги до Лавандової гори на Закарпатті

Дорога відіграє важливу роль в туристичній інфраструктурі.

На центральній дорозі міста Перечин, що є частиною траси національного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалися дорожньо-ремонтні роботи. Ця дорога відіграє важливу роль в туристичній інфраструктурі Закарпаття, оскільки веде до багатьох визначних пам'яток, однією з яких є Лавандова гора, повідомив у Facebook заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.

На дорозі в межах Перечина дорожники вже відфрезерували старий шар полотна. На наступному етапі тут має бути влаштовано основу методом холодного ресайклінгу, після чого на одній смузі дороги будуть влаштовані вирівнюючий і верхній шари.

Як зазначає заступник голови ОДА, на дорозі, що проходить через Перечин, в останні роки істотно збільшився туристичний автотранспортний потік. Крім Лавандової гори, ця дорога дозволяє також дістатися сіл Лумшори, Лікіцари та інших. Тут проходить також так звана Хресна дорога, розташовані сироварня і єдиний в світі пам'ятник листоноші Федору Фекеті.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше назвав відновлення доріг місцевого значення пріоритетним у 2021 році, оскільки саме цими дорогами більшість українців користуються щодня.

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