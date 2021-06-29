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Наглядова рада аеропорту "Бориспіль" визначилася з кандидатами на пост гендиректора

Переможець конкурсу стане відомий на початку липня.

Наглядова рада аеропорту "Бориспіль" визначилася з кандидатами на пост гендиректора
Фото: LB.ua

Наглядова рада міжнародного аеропорту "Бориспіль" визначила шорт-лист кандидатів на посаду генерального директора.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

"Наглядова рада визначилася з шорт-листом кандидатів. Ми впевнені, що аеропорт зможе прискорити темпи відновлення і зростання", - заявив голова наглядової ради Володимир Жмак.

Він нагадав, що конкурс було оголошено на початку травня.

"Протягом місяця ми отримали десятки конкурсних пропозицій від провідних топменеджерів галузі, у червні провели велику кількість співбесід", - зазначив голова наглядової ради.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на початку липня.

Як зазначається, аеропорт "Бориспіль" за кількістю пасажирів у 2021 році випередив летовища Відня, Рима, Лісабона, Афін, Мюнхена, Женеви, Цюриха, Мілана, Брюсселя, Стокгольма, Варшави та ще понад 300 найбільших аеропортів Європи, посівши 14 місце.

За підсумками травня аеропорт вийшов на прибутковість вперше з початку пандемії.

Нагадаємо, посада генерального директора підприємства стала вакантною після призначення попереднього директора Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

Зараз обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" виконує Олег Струк.

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