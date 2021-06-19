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Дорога з Києва до аеропорту “Бориспіль” буде закрита до 20 серпня

Дорогу ремонтуватимуть.

Дорога з Києва до аеропорту “Бориспіль” буде закрита до 20 серпня
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У вівторок, 22 червня, стартує ремонт дороги з Києва до міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту з посиланням на Укравтодор.

Йдеться про 18-кілометрову ділянку.

“З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня.

В аеропорту наголошують, що у зв'язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу ніж зазвичай. “Тож, в день вильоту будьте уважними. Враховуйте зміни організації дорожнього руху та заплануйте виїзд заздалегідь”, – зазначила пресслужба.

Нагадаємо, вулиця Сагайдачного на київському Подолі тимчасово стане проїзною через реконструкцію вулиці Андріївської.

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