Окупанти не повідомляють, де утримують незаконно засудженного в Криму українця Добринського, - омбудсман

Російські окупанти не повідомляють місце знаходження незаконно засудженого військовослужбовця Збройних Сил України Євгенія Добринського.

Про це повідомила уповноважена верховної Ради у справах людини Людмила Денісова.

"З початку червня немає офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України Євген Добринський, якого 21 квітня цього року підконтрольним окупаційній владі так званим «Джанкойським районним судом» в тимчасово окупованому Криму, засуджено до 3 років і 6 місяців ув’язнення, за начебто «незаконний перетин державного кордону РФ та контрабанду наркотичних засобів».За попередньою інформацією, громадянина України направлено для відбування покарання до м. Махачкала (Республіка Дагестан, РФ). Останнє відоме місце утримання Євгенія Добринського — «ФКУ СИЗО 1 ФСИН России по городу Волгоград»", - повідомила Денісова.

Вона звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та начальника управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Республіці Дагестан, для підтвердження місцеперебування Добринського, а також із запитом - надати інформацію щодо стану його здоров’я, забезпечення медичною та правовою допомогою.

"Також звертаюся до Міністерства закордонних справ України для забезпечення належного консульського захисту під час перебування Євгенія Добринського на території РФ. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України", - наголосила омбудсман.

Нагадаємо, російське слідство стверджує, що Добринський торік 30 травня "без документів на право в'їзду пройшов пішки по дамбі залізничною колією в напрямку між н.п. Сиваш і Джанкоєм". Як повідомляли, Добринський перебував на одному з військових об'єктів приблизно за тисячу метрів від окупованого Росією півострова Крим. Зброя і амуніція військовослужбовця залишилися на місці, а сам він зник.

Командування ЗСУ заявило, що військового викрали, а неподалік від спостережного посту виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Пізніше ФСБ опублікувала відео затримання і допиту Добринського, на якому спочатку він йде по залізничних коліях хитаючись і розмахуючи руками. Потім він сідає на рейки, і згодом його відводять під руки російські військові. На допиті він розповів, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, а при ньому були "якісь наркотичні засоби на кшталт трави коноплі". За його словами, наркотики йому дали "місцеві", з якими він випивав.

У заяві командування прокоментували це відео, назвавши його постановкою, оскільки "режисери ФСБ" не врахували важливих деталей: головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначено панаму літню, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не було враховано час доби і погодних умов, коли "зник" Добринський, а це близько пів на п'яту ранку.

"На жаль, в цій ситуації старший солдат Євген Добринський став маріонеткою в інформаційній війні, яка ведеться російським агресором", - заявили військові.