Окупанти на Донбасі обстріляли Золоте з ручних протитанкових гранатометів

Від початку цієї доби на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед військових немає.

Про дії збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ.

Також з початку доби піротехніки ДСНС розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті один військовослужбовець отримав поранення.