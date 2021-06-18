Жителям затопленої Ялти відключили світло та воду

У місті знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі.

У затопленій після злив окупованій Ялті знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі, в результаті чого 2700 осіб залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє сайт "Крим.Реалії" з посиланнім на "Крименерго".

"У Великій Ялті негода (сильні зливи) привела до технологічних порушень в мережах. Станом на 12:00 18 червня знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі 6-10 кВ, всього без електропостачання - близько 2700 споживачів", - йдеться в повідомленні.

Також через затоплення російська окупаційна влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні. А "глава" Ялти Яніна Павленко повідомила про введення надзвичайного стану в місті.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня в результаті рясних опадів затопило Велику Ялту, в місті затоплені пішохідні переходи. Мешканців міста попросили не виходити з дому.

Добою раніше у східних районах Криму випало майже дві місячні норми дощу – 82 мм. У Керчі затопило вулиці і будинки по другий поверх.