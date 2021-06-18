Російський літак не зміг сісти в окупованому Сімферополі з першого разу через бродячих собак

Пасажирський літак Airbus з Москви не зміг приземлитися в окупованому Сімферополі з першого разу через тварин на злітно-посадковій смузі.

Про це повідомив "Інтерфаксу" джерело в службах аеропорту.

"Диспетчер посадки вранці в п'ятницю отримав доповідь від наземних служб про декілька тварин на смузі, попередньо - бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про відхід на друге коло", - розповів співрозмовник.

За його словами, співробітникам аеродрому довелося проганяти собак, після чого літак вдало приземлився.

На борту лайнера перебувало 166 пасажирів і шестеро членів екіпажу.

Нагадаємо, у травні 2017 року в окупованому Севастополі бездомний собака вкусив дочку спікера МЗС Росії Марії Захарової.