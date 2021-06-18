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У Тальному в багажнику авто знайшли вбитим валютника з великою сумою грошей

Чоловік поїхав з дому і не повернувся.

Фото: ch.npu.gov.ua

У місті Тальне на Черкащині в четвер, 17 червня, знайшли вбитим 54-річного місцевого мешканця, який займався обміном валюти. Його тіло знаходилося в багажнику автомобіля ВАЗ-2107.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.

Машина з тілом знаходилася на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола на околиці міста.

Поліція попередньо встановила, що чоловік напередодні поїхав з дому, та не повернувся. Невстановлені зловмисники вбили його, завдавши кілька ударів по голові.

При чоловіку була значна сума готівки.

У поліції розглядають різні версії, зокрема і вбивство через його діяльність. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.

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