У місті Тальне на Черкащині в четвер, 17 червня, знайшли вбитим 54-річного місцевого мешканця, який займався обміном валюти. Його тіло знаходилося в багажнику автомобіля ВАЗ-2107.
Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.
Машина з тілом знаходилася на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола на околиці міста.
Поліція попередньо встановила, що чоловік напередодні поїхав з дому, та не повернувся. Невстановлені зловмисники вбили його, завдавши кілька ударів по голові.
При чоловіку була значна сума готівки.
У поліції розглядають різні версії, зокрема і вбивство через його діяльність. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.