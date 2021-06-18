В ООН попередили, що наступною "пандемією" може стати засуха

До кінця століття всі країни, за винятком небагатьох, відчують засуху в тій чи іншій формі.

Організація Об'єднаних Націй попередила, що засуха є глобальною кризою, яка ризикує стати наступною "пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними ресурсами і кліматичної ситуації. За це сторіччя щонайменше 1,5 млрд людей постраждали від засухи, а економічні збитки оцінюються в 124 млрд доларів, пише The Guardian.

"Засуха ось-ось стане наступною пандемією, і вакцини від неї немає. У найближчі роки більша частина світу буде жити в умовах нестачи води. Попит буде перевищувати пропозицію в певні періоди. Засуха - головний фактор деградації земель і зниження урожайності основних сільськогосподарських культур", - заявила спеціальний представник генсека ООН зі зниження ризиків стихійних лих Мамі Мізуторі.

Згідно з прогнозами, до кінця століття всі країни, за винятком небагатьох, відчують засуху в тій чи іншій формі. Це вже стосується і розвинутих країн. США, Австралія та Південна Європа відчули засуху вже останніми роками.

У доповіді ООН також зазначено, що засуха стосується не тільки сільського господарства, а й транспорту, туризму, промисловості та виробництва енергії.

Ключовим фактором засухи вказано зміну характеру випадіння опадів як наслідок кліматичних змін. Причинами також є неефективне використання водних ресурсів та деградація земель, вирубка лісів, надмірне використання добрив з пестицидами.

В ООН закликають уряди вжити заходів і реформувати способи добутку, зберігання та використання води і використання земель.

Нагадаємо, що станом на грудень минулого року в Україні зібрали 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж торік. У Мінекономіки це пояснили засухою.