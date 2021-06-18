Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
ГоловнаСуспільствоЖиття

В ООН попередили, що наступною "пандемією" може стати засуха

До кінця століття всі країни, за винятком небагатьох, відчують засуху в тій чи іншій формі.

В ООН попередили, що наступною "пандемією" може стати засуха
Засуха
Фото: EPA/UPG

Організація Об'єднаних Націй попередила, що засуха є глобальною кризою, яка ризикує стати наступною "пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними ресурсами і кліматичної ситуації. За це сторіччя щонайменше 1,5 млрд людей постраждали від засухи, а економічні збитки оцінюються в 124 млрд доларів, пише The Guardian.

"Засуха ось-ось стане наступною пандемією, і вакцини від неї немає. У найближчі роки більша частина світу буде жити в умовах нестачи води. Попит буде перевищувати пропозицію в певні періоди. Засуха - головний фактор деградації земель і зниження урожайності основних сільськогосподарських культур", - заявила спеціальний представник генсека ООН зі зниження ризиків стихійних лих Мамі Мізуторі. 

Згідно з прогнозами, до кінця століття всі країни, за винятком небагатьох, відчують засуху в тій чи іншій формі. Це вже стосується і розвинутих країн. США, Австралія та Південна Європа відчули засуху вже останніми роками. 

У доповіді ООН також зазначено, що засуха стосується не тільки сільського господарства, а й транспорту, туризму, промисловості та виробництва енергії. 

Ключовим фактором засухи вказано зміну характеру випадіння опадів як наслідок кліматичних змін. Причинами також є неефективне використання водних ресурсів та деградація земель, вирубка лісів, надмірне використання добрив з пестицидами. 

В ООН закликають уряди вжити заходів і реформувати способи добутку, зберігання та використання води і використання земель. 

Нагадаємо, що станом на грудень минулого року в Україні зібрали 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж торік. У Мінекономіки це пояснили засухою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також