Урожай зерна в Україні через засуху і COVID-19 на 10 млн тонн менший, ніж торік

Станом на 14 грудня, в Україні зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема пшениці зібрано 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га; ячменю – 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн га; гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га; кукурудзи – 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн га; гречки – 106,5 тис. тонн з площі 78,5 тис. га; проса – 244 тис. тонн з площі 150,4 тис. га.

У 2020 році зібрано 9,2 млн тонн цукрових буряків з площі 216 тис. га; соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га; сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га; ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.За даними Держстату, торік в Україні зібрали 75,143 млн тонн зерна і зернобобових. Урожайність сягнула рекордних 49,5 ц/га.

У 2018 році в Україні зібрали 70,06 млн тонн зернових і зернобобових культур, а перед цим протягом п'яти років урожай був у районі 60-66 млн тонн.

"2020 рік став дійсно турбулентним для України, як в контексті економічної ситуації і обмежень, пов’язаних із COVID-19, так і у зв’язку з нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є профіцитним. Цьогорічний валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що втричі більше за потреби внутрішнього ринку, а також дозволяє нам зберігати провідні позиції за експортом сільгосппродукції", - прокоментував міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він додав, що наразі Україна поставила на зовнішні ринки 12,2 млн тонн пшениці, що відповідає запланованій динаміці в рамках укладеного Меморандуму з учасниками зернового ринку. Перехідні залишки пшениці у 2020/21 очікуються на рівні 1,5 млн тонн, які поступово будуть поповнюватися урожаєм нового сезону.

Навесні в Мінекономіки прогнозували, що врожай зернових у 2020-му скоротиться на 20%.