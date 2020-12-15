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Депутати затвердили кошторис Верховної Ради на 2021 рік

Документ підтримали 292 народні депутати.

Депутати затвердили кошторис Верховної Ради на 2021 рік
Фото: Анна Стешенко

Народні депутати ухвалили постанову "Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік" (№4448).

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради України. 

Відповідно до картки проходження законопроєкту, документ підтримали 292 народні депутати.

У постанові передбачені видатки на діяльність Апарату Верховної Ради наступного року у розмірі 2,54 млрд грн. Із них:

  • на здійснення законотворчої діяльності Верховної ради - 1,29 млрд грн; 
  • на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту - 1,156 млрд грн;
  • на управління справами - 746,7 млн грн;
  • на автобазу - 150,3 млн грн;
  • на Інститут законодавства - 20,5 млн грн;
  • на управління адміністративними будинками - 234,7 млн грн;
  • на їдальню - 4,1 млн грн;
  • на висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети "Голос України" - 83,7 млн грн.

Ухвалений кошторис також затверджує норми витрат на одного народного депутата на 2021-й рік. Так, кожному депутату передбачено 7,5 тис грн на місяць для компенсації вартості проїзду територією України; 167 грн на місяць - на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

Також на одного народного депутата передбачено виділення 1500 грн на рік - на канцелярське приладдя; 4890 грн на рік - на міські, міжміські телефонні розмови; 8 тис грн - на оплату відряджень помічників-консультантів народних депутатів у виборчі округи; 670 грн - на відшкодування витрат для організації і проведення зустрічей з виборцями.

Для компенсації вартості оренди житла або найму готельного номера кожному депутату наступного року виділять 237 250 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні ухвалила внесення змін до Бюджетного кодексу, покликані врегулювати питання, пов’язані із проєктом держбюджету на наступний рік. Без ухвалення цього документу нардепи не могли перейти до розгляду бюджету.

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