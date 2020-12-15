Кампанія проти ОГХК покликана зірвати приватизацію підприємства, - Кудін

Інформаційна кампанія, розгорнута у ЗМІ проти АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», покликана зірвати підготовку проведення процедури приватизації підприємства, а також йде врозріз зі стратегічними цілями держави. Про це заявили заявили у Фонді держмайна України.

У керівництві Фонду вважають безпідставними звинувачення ОГХК в порушенні режиму санкцій проти підприємств на території Криму і заявили про повне виконання необхідних норм законодавства України.

"Очевидно, що цілеспрямовано завдаючи шкоди репутації АТ «ОГХК», певні особи переслідують власну мету, яка полягає в знеціненні цього активу напередодні приватизації і зменшення кола потенційних інвесторів, які стежать за цим об'єктом і можуть створити конкуренцію в ході торгів", - заявив заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.

Керівництво ОГХК також виступило зі спростуванням інформації, вказавши на спроби дискредитації керівництва компанії перед запуском процедури приватизації. Стверджується, що компанія проводить ретельну перевірку клієнтів на відповідність нормам національного законодавства.

"Всі контракти ОГХК обов'язково містять незаперечну умову, яке однозначно забороняє наступний перепродаж придбаної у нас продукції компаніям, що знаходяться під санкціями. Більш того, підприємство ставить умову для контрагентів додавати аналогічний пункт в подальших договорів зі своїми клієнтами", - вказав Артур Сомов, т.в.о. голови правління АТ« ОГХК ».

Нагадаємо, АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» входить до числа найбільших виробників титанової сировини в світі. Наразі знаходиться під управлінням Фонду держмайна України та входить до переліку об'єктів великої приватизації на 2021 рік.