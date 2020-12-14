Україна залучить $170 млн кредиту Світового банку до кінця 2020 року

Україна до кінця 2020 року очікує залучити $170 млн кредиту Світового банку із виділених $300 млн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Сьогодні, 14 грудня, між Україною та МБРР підписано Угоду про Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклали всіх зусиль для підготовки Угоди в найкоротші строки, завдяки якій Україна зможе залучити кредит в розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких – уже до завершення поточного року", - йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що підтримка Світового банку і оперативне прийняття важливих рішень дає надію на продовження співпраці.

"Підписання Угоди про Друге додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" є логічним завершенням року, в якому Світовий банк вчергове довів свою дієву підтримку, спрямовану на боротьбу з наслідками поширення COVID-19. Головна мета – це соціальна допомога і соціальні послуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії COVID-19", - сказав Марченко.

Це буде друге додаткове фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який реалізується в Україні, загальна сума кредиту згідно з ним складе 750 млн доларів США. Проєкт спрямований на покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей.

Нагадаємо, 12 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила позику Україні в розмірі 300 мільйонів доларів. Гроші виділять у межах Другого додаткового фінансування, що спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні.