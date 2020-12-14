Україна не вважає поразкою рішення арбітражу щодо мораторію на експорт лісу-кругляку

Європейський союз у неділю оголосив про перемогу в арбітражі з Україною щодо заборони на експорт лісу-кругляку, але в Україні не вважають прийняте арбітрами рішення поразкою.

Про це йдеться в колонці торгового представника України Тараса Качки в колонці на "Європейській правді".

Арбітраж дійсно встановив, що введена у 2015 році заборона експорту не відповідає Угоді про асоціацію України та ЄС. Але Качка наголосив, що це визнання не означає, що заборону експорту треба скасувати.

"По-перше, арбітри визнали, що обмежувати експорт лісу можна. Якщо є належне обґрунтування, то обмеження мають право існувати. Це, зокрема, стосується заборони експорту окремих сортів лісу, яка була запроваджена 2005 року. Арбітри визнали, що вона є обґрунтованою... По-друге, арбітри розуміють, що тема лісу є дуже чутливою, і вирішення проблеми не може полягати лише у скасуванні заборони експорту", - написав Качка.

На думку Мінекономіки, арбітри рекомендували Україні прийняти комплексне рішення, а не просте скасування заборони на експорт. Його наріжним елементом стане створення внутрішнього ринку деревини з цивілізованими правилами.

Крім того, Україна збирається досягти домовленостей з Євросоюзом про те, як контролювати торгівлю лісом.

"Так чи інакше, у відверто програшній справі ми змогли добитися того, що довели: заборони експорту лісу мають право на існування, якщо вони добре обґрунтовані, а зміни до заборони експорту Україна визначає сама з урахуванням усіх особливостей торгівлі лісом", - написав Качка.

Нагадаємо, заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року строком на 10 років.

Євросоюз наполягає, що таке рішення суперечить ст. 35 Угоди про асоціацію ("Обмеження експорту або імпорту"), згідно з якою жодна зі сторін не повинна вводити або зберігати чинною будь-які заборони, обмеження або заходи еквівалентної дії на імпорт будь-якого товару іншої сторони або експорт будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони.