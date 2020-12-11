Правління НБУ зменшило кількість підрозділів, які підпорядковуються голові Нацбанку

Зокрема, вирішили розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами.

Правління Національного банку України ухвалило рішення про часткову зміну розподілу вертикалей підпорядкування. Відтепер голові Нацбанку Кирилові Шевченку підпорядковується менша кількість підрозділів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зокрема, було вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами.

"Таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін на небанківському фінансовому ринку, які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання", - йдеться у повідомленні НБУ.

Подальший розвиток банківського сектору відбуватиметься у напрямі, окресленому нормами законопроєкту №4367 про внесення змін до закону "Про банки та банківську діяльність".

До вертикалі "Загальний блок", що залишилася під контролем голови НБУ, відносяться такі підрозділи: Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Управління фінансових та операційних ризиків, Офіс правління НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

До вертикалі "Пруденційний нагляд" тепер належать такі структурні підрозділи: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент ліцензування, Департамент нагляду за ринком небанківських послуг, Департамент фінансового моніторингу. Керувати цією вертикаллю довірили заступнику голови НБУ Ярославу Матузці.

"Фінансово-адміністративний та операційний блок" підпорядковується першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій. До складу цього блоку також тепер віднесений Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

До вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, приєднано Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

До вертикалі "Ринкові операції", яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, приєднаний Департамент методології регулювання діяльності банків.

У вертикалі "Платіжні системи та готівковий обіг" підпорядкування структурних підрозділів не змінилось.

Нагадаємо, у жовтні правління Нацбанку позбавило заступницю голови НБУ Рожкову більшості повноважень з регулювання банківської сфери - вони відійшли безпосередньо до голови НБУ. 15 жовтня обізнані з ситуацією джерела LB.ua повідомляли, що на засіданні 16 жовтня розглядатимуть питання звільнення Рожкової. Проте засідання скасували за кілька годин до початку, пояснивши це технічними причинами. Про звільнення ще одного заступника голови НБУ Сологуба тоді не йшлося.

Рожкова та Дмитро Сологуб - останні заступники нового очільника НБУ Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники - Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу Шевченка на посаду.

2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру та догани Рожковій та Сологубу через їхні публічні виступи. Пізніше Рожкова повідомила, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost. Голова НБУ заявив, що Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу", а це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ. Про важливість незалежності та професійного управління Нацбанку нагадав також глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.