НБУ заявив про "суттєве прискорення" інфляції і зберіг облікову ставку на рівні 6%

За оцінками Нацбанку, найсуттєвіше впливає на українську економіку підтримка МВФ.

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних через суттєве прискорення інфляції.

Про це інформує пресслужба НБУ.

"З одного боку, це не змінює стимулюючий характер монетарної політики, що є важливим для відновлення економіки, а з іншого – й надалі сприятиме збереженню помірних темпів інфляції", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що інфляція суттєво прискорилась і наблизилася до нижньої межі цільового діапазону 5%+/-1 в.п.

Регулятор пояснив зростання в листопаді споживчих цін на 3,8% у річному вимірі (у місячному вимірі - на 1,3%) збільшенням вартості природного газу на європейському ринку, що позначилося на внутрішніх цінах на газ, опалення та гарячу воду. Крім того, стрімко підвищилися ціни на окремі продукти харчування внаслідок гіршого врожаю.

Приріст був вищим, ніж очікував Національний банк.

Вплив "карантину вихідного дня", за оцінками НБУ, був порівняно незначним, хоча й призвів до погіршення настроїв бізнесу та споживачів.

Надалі монетарна політика Національного банку залежатиме насамперед від розвитку епідемічної ситуації та інфляційних ризиків.

Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за оцінками Національного банку, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит і, відповідно, інфляцію.

Основним припущенням, яке правління Національного банку бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. "Без цієї підтримки фіскальний імпульс, необхідний для пожвавлення економіки, буде значно меншим, а відновлення – повільнішим", - наголошують у Нацбанку.

НБУ очікує входження інфляції в цільовий діапазон 5%+/-1 в.п. до кінця року.

Як повідомляли, у жовтні Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 6%.

У 2019 році НБУ п'ять разів знижував облікову ставку, а у 2020-му - ще чотири. З 11 червня вона була на найнижчому в історії України рівні - 6%.

Для порівняння: на початку 2019 року ставка була 18%, на початку 2020 - 13,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.