Монетарну політику Національного банку України важко назвати м’якою, - Едеір Тернер

Проблема таких країн, як Україна, полягає не в тому, щоб повністю придушити інфляцію, а в тому, щоб зробити інфляцію керованою.

У ході круглого столу «Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі», організованому Growford Institute та Інститутом Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua, Віталій Ломакович (засновник Growford Institute) підняв проблему критичного низького рівня банківського кредитування в Україні і доволі жорсткої монетарної політики, яку впроваджує Національний банк України.

«Рівень працюючих банківських кредитів корпоративному сектору економіки зараз складає 9% ВВП, а облікова ставка НБУ - 6% при річній інфляції 3%. Такі параметри грошово-кредитного ринку України об'єктивно ускладнюють завдання виходу з економічної кризи і переходу на траєкторію економічного зростання», – зазначив Ломакович.

У свою чергу екс-голова Комітету фінансового регулювання Великої Британії Едеір Тернер звернув увагу на те, що Україна вже досягла доволі низьких темпів інфляції.

«В той же час країни, які швидко зростали в останні роки, або ж проводили активну політику індустріального розвитку (Туреччина, Корея, Тайвань), зазвичай мали інфляцію на рівні 5-10%. І проблема таких країн, як Україна, полягає не в тому, щоб повністю придушити інфляцію, а в тому, щоб зробити інфляцію керованою, бути в змозі управляти інфляційними очікуваннями та не зірватися у прірву гіперінфляції. Якщо центральний банк країни має облікову ставку на рівні 6% при річних темпах інфляції в 3%, то таку політику важко назвати м'якою і такою, що стимулює розширення банківського кредитування (що має місце в Україні). У випадку таких країн, як Україна, дуже важливим питанням, яке має знаходитися у центрі економічної політики, є питання банків розвитку», – зауважив Тернер.