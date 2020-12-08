Нардеп Жмеренецький: якби Україна мала успіхи в антикорупційній політиці, можна було б претендувати на фінансові поступки

Якби Україна показувала значні успіхи в антикорупційній сфері, це дало б можливість претендувати на пом'якшення з боку міжнародних організацій в умовах фіскальної і монетарної політики.

Про це повідомив народний депутат Олексій Жмеренецький у ході круглого столу "Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі» Growford Institute та Інституту Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

"Є дві давні проблеми України - макрофінансова нестабільність і корупція. Виходить так, що в переговорах з міжнародними організаціями доводиться йти на поступки чи в одному чи в іншому. Так, як Україна не показує значних успіхів в міжнародній політиці, то доводиться погоджуватися на жорсткі монетарні і фіскальні умови. Іншими словами, якби Україна показувала успіхи в антикорупційній політиці, це дало б можливість претендувати на пом'якшення, поступки в умовах фіскальної і монетарної політики", - сказав Жмеренецький.

Нардеп додав, що Україна має негативний досвід застосування таких інструментів, як вільні економічні зони.

"В умовах, коли країна, що розвивається не має масштабної всеохоплюючої розвиненої інституційної системи, все одно якось потрібно розвиватись. Тому що виходить замкнене коло: без грошей неможливо реформувати інституції, без інституцій неможливо розвиватися. Багато країн застосовували такі інструменти, як вільні економічні зони...Україна має поганий досвід застосування цих інструментів", - сказав депутат.

За його словами, через корупційну складову багато інвесторів пішли з України. Через це зараз виникають труднощі у переговорах.