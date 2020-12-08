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Wizz Air оголосила про відновлення рейсів з Києва, Львова та Харкова

У разі скасування рейсу клієнтам обіцяють 120-відсоткову компенсацію.

Wizz Air оголосила про відновлення рейсів з Києва, Львова та Харкова
Фото: www.planespotters.net

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує відновити рейси з Києва, Львова та Харкова до 19 міст 10 країн світу.

В оприлюдненому у вівторок пресрелізі компанії сказано, що у грудні 2020 року Wizz Air відновлює перельоти з Києва до Копенгагена, Пардубице, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави та Катовіце, передає Інтерфакс-Україна.

Зі Львова авіакомпанія планує літати до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубице та Вільнюса, а з Харкова - до Кракова, Дортмунда, Відня, Гданська та Вроцлава.

"Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку "зеленої" зони. Відповідно в такому випадку виконання цих перельотів буде відкладено", - зазначили в компанії.

Якщо авіакомпанія буде змушена скасувати рейс, клієнти, бронювання яких змінилися, автоматично отримують 120-відсоткову компенсацію від початкового тарифу, нараховану як WIZZ-кредит, яким можна скористатися протягом 24 місяців із моменту скасування рейсу. Пасажири також можуть вибрати грошове відшкодування.

Wizz Air почала працювати в Україні у 2008 році. За минулий період перевезла понад 11 млн пасажирів до/з українських аеропортів.

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