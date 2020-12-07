Міжнародні резерви України за підсумками листопада залишилися на рівні $26,1 млрд

Загальний обсяг платежів НБУ з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 319,6 млн дол. США.

Міжнародні резерви України на 1 грудня 2020 року, за попередніми даними Національного банку України, залишилися на рівні $26 млрд 135,7 млн.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Станом на 01 грудня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 135,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зменшилися на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті) внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду", - йдеться в повідомленні.

В Нацбанку зазначили, що загалом динаміку резервів упродовж листопада визначали такі чинники:

Операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 355,5 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 345,5 млн дол. США (в еквіваленті) – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 319,6 млн дол. США (в еквіваленті).

Операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. На початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію в наслідок продовження пожвавлення ділової активності, у тому числі через активізацію імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 87 млн дол.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 77,9 млн дол. США (в еквіваленті).

Нагадаємо, міжнародні резерви України за підсумками жовтня знизилися на 1,5% і станом на 1 листопада становили 26,1 млрд доларів США.

У вересні міжнародні резерви України знизилися на 8,7%, до 26,5 млрд доларів.