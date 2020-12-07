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НБУ визнав банківську групу Ярославського

"Кредит Дніпро" стала двадцять шостою визнаною НБУ банківською групою.

НБУ визнав банківську групу Ярославського

Національний банк України визнав банківську групу "Кредит Дніпро" та погодив відповідальну особу цієї банківської групи АТ "Банк Кредит Дніпро".

Контролером банківської групи є Олександр Ярославський, інформує пресслужба НБУ.

До складу банківської групи входять АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "СК ІНГО", АТ СК "ІНГО Життя", ТОВ КУА "Герітідж інвестмент менеджмент", ТОВ "Українська металургійна компанія" та ПАТ ЗНВКІФ "Смарт Капітал".

"Кредит Дніпро" стала двадцять шостою визнаною НБУ банківською групою.

Нагадаємо, 30 липня НБУ дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро". До того часу контролером АТ "Банк Кредит Дніпро" був Віктор Пінчук

2017 року Ярославський намагався купити в росіян Промінвестбанк і Сбербанк, але переговори не увінчалися успіхом.

Ярославський також був засновником УкрСиббанку (входив до числа найбільших в Україні) і згодом продав його французькому BNP Paribas.

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