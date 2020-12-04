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Нардепи ухвалили законопроєкт президента про компенсації бізнесу

Це, зокрема, одноразова матеріальна допомога в розмірі 8000 гривень. 

Нардепи ухвалили законопроєкт президента про компенсації бізнесу
Фото: belvpo.com

Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому проєкт закону президента “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (№4429). 

За документ, що передбачає підтримку бізнесу під час локдауну, в цілому проголосували 299 нардепи. Також додатково проголосували за те, щоб Разумков підписав цей закон негайно. 

Документ має на меті:

  • забезпечити у 2020-21 роках за рахунок Державного бюджету України виплати одноразової матеріальної допомоги (8000 гривень) застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, а також одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників та одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • тимчасово, протягом строку дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення забезпечити можливість одержання державної підтримки суб’єктами малого і середнього підприємництва сфери громадського харчування
  • для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), продовжити на період дії карантину та обмежувальних заходів і протягом одного місяця з дня його/їх закінчення дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів; 
  • скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період; 
  • не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії
  • включати до страхового стажу особи період, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19;
  • з метою недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам – підприємцям надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19. 

Наймані працівники зможуть отримати компенсацію тільки в разі офіційного працевлаштування. Для отримання компенсанції необхідно заповнити номер банківського рахунку в додатку "Дія".

Нагадаємо, про плани держави щодо допомоги підприємцям під час посиленого карантину президент розповів 24 листопада. Володимир Зеленський заявив, що передбачається одноразова допомога у розмірі 8 тис. гривень тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць.

Окрім того, компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ, а також погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень. Цю норму встановлює інший президентський законопроєкт. 

Планували також відновити програми, які працювали під час весняного локдауну: матеріальна допомога ФОПам з дітьми до 10 років, кредитні канікули, компенсації з безробіття.

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