Обсяги позик за "Доступними кредитами" зросли до 14 млрд гривень

За останній тиждень видали 246 кредитів на загальну суму понад 696 млн гривень.

З моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 6 059 позик на загальну суму 14,154 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Повідомляється, що 9,883 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,705 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,566 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

За останній тиждень видали 246 кредитів на загальну суму понад 696 млн гривень.

"52,3% (364 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 14,8% (103 мільйони гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 32,9% (229 мільйонів гривень)", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 22-ма банками.

Кредитна програма "5-7-9%" стартувала у лютому 2020 року.

Станом на червень цього року банки видали 639 кредитів на суму 404,8 млн гривень. У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний об’єм позик по кредитах за програмою "5-7-9" перевищив 9 мільярдів.

Розмір Фонду розвитку підприємництва, через який іде фінансування, у 2020 році становить 2 млрд гривень.

Нагадаємо, в жовтні Кабмін змінив умови кредитної програми "5-7-9%".