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Обсяги позик за "Доступними кредитами" зросли до 14 млрд гривень

За останній тиждень видали 246 кредитів на загальну суму понад 696 млн гривень.

Обсяги позик за "Доступними кредитами" зросли до 14 млрд гривень
Фото: flickr.com/NBU

З моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 6 059 позик на загальну суму 14,154 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Повідомляється, що 9,883 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,705 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,566 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

За останній тиждень видали 246 кредитів на загальну суму понад 696 млн гривень.

"52,3% (364 мільйонів гривень) від загальної суми  укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 14,8% (103 мільйони гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3%  складають 32,9% (229 мільйонів гривень)", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 22-ма банками.

Кредитна програма "5-7-9%" стартувала у лютому 2020 року.

Станом на червень цього року банки видали 639 кредитів на суму 404,8 млн гривень. У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний об’єм позик по кредитах за програмою "5-7-9" перевищив 9 мільярдів.

Розмір Фонду розвитку підприємництва, через який іде фінансування, у 2020 році становить 2 млрд гривень.

Нагадаємо, в жовтні Кабмін змінив умови кредитної програми "5-7-9%".

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