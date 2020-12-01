Профспілка просить уряд погасити 1,2 мільярда боргу зарплати шахтарям

У Профспілці заявили, що якщо протягом поточного тижня не буде здійснено повну виплату заробітної плати шахтарям, тоді у різних формах виявлення відбудуться акції непокори.

Лідер Укрвуглепрофспілки Віктор Турманов просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля цього тижня погасити 1,2 млрд грн боргу із заробітної плати шахтарям.

Звернення опублікувала пресслужба Профспілки працівників вугільної промисловості України.

"Шановний Денисе Анатолійовичу!28 листопада вступив в дію Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 17.11.2020 № 1006-ІХ, яким зокрема передбачено збільшення бюджетних витрат спецфонду за Програмою КПКВК 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі" в сумі 1,4 млрд. гривень. Зазначені кошти мають бути безпосередньо спрямовані на виплату в 2020 році заробітної плати шахтарям, борги з якої на цей час складають 1,2 млрд. гривень", - йдеться у зверненні.

Турманов зазначив, що якщо протягом поточного тижня не буде здійснено повну виплату заробітної плати шахтарям, тоді у різних формах виявлення відбудуться акції непокори.

"Переконливо просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, надавши необхідні доручення відповідним керівникам міністерств і відомств, здійснити особистий ретельний контроль за всім подальшим процесом з виплати протягом цього тижня заробітної плати шахтарям", - закликав голова профспілки гірників.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року. Влітку Міненерго погасило перед шахтарями поточну заборгованість, але з вересня вона знову почала виникати.

Міненерго вже завершило підготовку проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ Центренерго і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт - такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності. В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст у сучасні інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проектів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта «5/6», яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.