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Міноборони здійснило першу закупівлю через Агенцію НАТО без посередників

Першою закупівлею для потреб ЗСУ стало придбання гусеничної стрічки для БМП.

Міноборони здійснило першу закупівлю через Агенцію НАТО без посередників
Фото: пресс-служба президента Украины

Міністерство оборони України здійснило першу закупівлю військових товарів через агенцію з підтримки та постачання НАТО без посередників.

Про це повідомила Місія України в НАТО.

"Вітаємо Міністерство оборони України з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ", - йдеться в повідомленні місії у Twitter.

Першою закупівлею для потреб Збройних Сил України стало придбання гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2, інформує Український мілітарний портал.

Самостійний вихід на міжнародні ринки дозволить значно зекономити кошти на закупівлях та уникнути більшості корупційних ризиків, коли оборонне відомство вимушене користуватися послугами компаній-посередників.

Примітно, що в Україні вже кілька разів повідомляли про успішне освоєння виробництво гусеничних стрічок для бойових машин піхоти. Спочатку про освоєння заявили на Харківському державному авіаційному підприємстві, а згодом - Житомирський бронетанковий та Завод ім. Малишева.

Проте Міністерство оборони звернулось до міжнародних закупівель, які, ймовірно, виявилися дешевшими.

Раніше повідомляли, що Міноборони до 2022-го хоче ліквідувати 44 держпідприємства, ще п’ять передати на приватизацію.

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