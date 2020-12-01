Міноборони здійснило першу закупівлю через Агенцію НАТО без посередників

Першою закупівлею для потреб ЗСУ стало придбання гусеничної стрічки для БМП.

Міністерство оборони України здійснило першу закупівлю військових товарів через агенцію з підтримки та постачання НАТО без посередників.

Про це повідомила Місія України в НАТО.

"Вітаємо Міністерство оборони України з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ", - йдеться в повідомленні місії у Twitter.

Вітаємо @DefenceUA з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через @NSPA_NATO для потреб ЗСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020

Першою закупівлею для потреб Збройних Сил України стало придбання гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2, інформує Український мілітарний портал.

Самостійний вихід на міжнародні ринки дозволить значно зекономити кошти на закупівлях та уникнути більшості корупційних ризиків, коли оборонне відомство вимушене користуватися послугами компаній-посередників.

Примітно, що в Україні вже кілька разів повідомляли про успішне освоєння виробництво гусеничних стрічок для бойових машин піхоти. Спочатку про освоєння заявили на Харківському державному авіаційному підприємстві, а згодом - Житомирський бронетанковий та Завод ім. Малишева.

Проте Міністерство оборони звернулось до міжнародних закупівель, які, ймовірно, виявилися дешевшими.

Раніше повідомляли, що Міноборони до 2022-го хоче ліквідувати 44 держпідприємства, ще п’ять передати на приватизацію.