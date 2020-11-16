iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
ГоловнаЕкономікаДержава

Міноборони до 2022-го хоче ліквідувати 44 держпідприємства, ще п’ять передати на приватизацію

42 підприємства планують реорганізувати.

Міноборони до 2022-го хоче ліквідувати 44 держпідприємства, ще п’ять передати на приватизацію
Фото: Минобороны

42 державних підприємства Міністерства оборони України буде реорганізовано, 5 - передано на приватизацію у Фонд державного майна України. Ще 44 держпідприємства Міноборони підлягають ліквідації.

Це передбачено стратегією реформування об’єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства, інформує пресслужба Міноборони.

"Підприємства, що плануються до реорганізації, важливі для оборонного відомства, адже спроможні економно, якісно та ефективно працювати на потреби Збройних Сил. У секторі задіяні тисячі висококваліфікованих вузькопрофільних спеціалістів. Завдання керівництва Міноборони – вчасно завантажувати держпідприємства замовленнями в інтересах Збройних Сил та забезпечувати їх належне фінансування... Ті ж держпідприємства, діяльність яких безпосередньо не пов’язана із майбутніми потребами сектору оборони, сплановані до передачі на приватизацію у Фонд держмайна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що 15 підприємств Міноборони нині розташовані на тимчасово окупованій території у Криму.

Планується, що до 2022 року у сфері управління Міноборони залишаться 42 держпідприємства, з яких 40 – у функціональному управлінні Головного управління майна та ресурсів, а два – Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також