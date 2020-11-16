Міноборони до 2022-го хоче ліквідувати 44 держпідприємства, ще п’ять передати на приватизацію

42 державних підприємства Міністерства оборони України буде реорганізовано, 5 - передано на приватизацію у Фонд державного майна України. Ще 44 держпідприємства Міноборони підлягають ліквідації.

Це передбачено стратегією реформування об’єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства, інформує пресслужба Міноборони.

"Підприємства, що плануються до реорганізації, важливі для оборонного відомства, адже спроможні економно, якісно та ефективно працювати на потреби Збройних Сил. У секторі задіяні тисячі висококваліфікованих вузькопрофільних спеціалістів. Завдання керівництва Міноборони – вчасно завантажувати держпідприємства замовленнями в інтересах Збройних Сил та забезпечувати їх належне фінансування... Ті ж держпідприємства, діяльність яких безпосередньо не пов’язана із майбутніми потребами сектору оборони, сплановані до передачі на приватизацію у Фонд держмайна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що 15 підприємств Міноборони нині розташовані на тимчасово окупованій території у Криму.

Планується, що до 2022 року у сфері управління Міноборони залишаться 42 держпідприємства, з яких 40 – у функціональному управлінні Головного управління майна та ресурсів, а два – Головного управління розвідки Міністерства оборони України.