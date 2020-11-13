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Бойовики відкривали вогонь біля Кам'янки та Водяного

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Бойовики відкривали вогонь біля Кам'янки та Водяного
Фото: Олена Максименко

Незаконні збройні формування Російської Федерації сьогодні здійснили дві провокації та відкрили вогонь біля населених пунктів Кам’янка та Водяне.

Про це повідомляється у зведенні Міністерства оборони України.

"Сьогодні, станом на 12-ту, з боку окупантів здійснено дві вогневі провокації. Використовуючи міномети калібру 82 мм, противник обстріляв наші позиції поблизу Кам’янки. А в районі Водяного застосував автоматичний станковий гранатомет", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що обстріли мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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