Президент Туркменістану урочисто відкрив золотий 15-метровий пам'ятник алабаю в Ашхабаді
Президент Туркменістану урочисто відкрив золотий 15-метровий пам'ятник алабаю в Ашхабаді
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Гриневецького можуть призначити на посаду голови Одеської ОДА, попри люстрацію, - Соня Кошкіна
Гриневецького можуть призначити на посаду голови Одеської ОДА, попри люстрацію, - Соня Кошкіна
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
ГоловнаСуспільствоПодії

Голова ОТГ на Чернігівщині попався на "відкаті" за капремонт стадіону

Його затримано під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото: gp.gov.ua

Голову однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області викрито на вимаганні та одержанні хабаря за укладення договору на капремонт стадіону.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства підозрюваний вимагав у підрядника хабар у розмірі 630 тис. грн за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт, а також забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт передбачених договором.

"Голову ОТГ затримано під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - сказано у повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, 10 листопада на Луганщині затримано мера міста Кремінна Луганської області Юрія Прокопенка. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні хабара за перемогу тендері.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також