На момент затримання він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і пояснити причини своєї "витівки" не зміг.

Поліція Київської області оперативно затримала псевдомінера, який "замінував" багатоповерхівку у Білій Церкві.

Про це інформує пресцентр МВС.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від аноніма про те, що в одній із квартир багатоповерхівки розміщена вибухівка. На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи, фахівці вибухотехніки, рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, 40 мешканців квартир евакуювали.

Під час проведення поліцейських розшукових заходів оперативно встановлено особу мінера та затримано у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 57-річний чоловік, який поміщений до ізолятору тимчасового тримання.

На момент затримання він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити поліцейським причини своєї "витівки" порушник не зміг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Кривому розі 11-річний хлопчик "замінував" школу. До відповідальності буде притягнуто його батьків.