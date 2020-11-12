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Поліція Харкова знайшла чоловіка, який утік після вбивства стрільця в ресторані

Його звинувачують в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Поліція Харкова знайшла чоловіка, який утік після вбивства стрільця в ресторані
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який перебував у ресторані, коли чоловік з пістолетом розпочав там стрілянину. Як повідомлялося, стрілець загинув унаслідок бійки.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 2020 року підозрюваний, раніше судимий чоловік відпочивав у ресторані, розташованому по вул. Ярослава Мудрого. У цей час до закладу увійшов агресивно налаштований 37-річний чоловік, який тримав у руках травматичний пістолет.

"Молодик підійшов до відпочиваючого і здійснив 9 пострілів, чим спричинив тілесні ушкодження. Захищаючи себе, чоловік жбурнув у бік стрільця стілець і разом з іншими особами, з якими відпочивав, почав наносити удари по тулубу і голові стрільця. Під час бійки чоловіки відібрали в нападника пістолет. Чоловік, в якого стріляли, розуміючи, що його супротивника утримують інші учасники події та будь-яких протиправних дій вчинити він уже не в змозі, умисно наніс двох ударів ріжучим предметом по нижніх кінцівках нападника. Через колото-різані поранення і внаслідок гострої крововтрати стрілець помер. Таким чином, троє невстановлених осіб, утримуючи потерпілого, який вже не чинив опору, надали змогу підозрюваному нанести йому тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть", - повідомили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що тіло чоловіка знайшли в харківському ресторані вранці 1 листопада. Ним виявився 37-річний харків'янин. ЗМІ з посиланням на джерела писали, що гості ресторану розбивали пляшки об столи і били ними нападника, внаслідок чого він і загинув. 

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