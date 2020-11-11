Україна у ТКГ закликала провести до кінця року нову зустріч у "Нормандському форматі"

Тка зустріч, на думку ініціаторів, має стати потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи.

Делегація України у Тристоронній контактній групі вважає за необхідне провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у "Нормандському форматі".

Про це повідомляє пресцентр Української делегації для участі у ТКГ.

"Українська делегація вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б стала потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи та окреслення політико-дипломатичних шляхів щодо подальшого їх виконання", - йдеться у повідомленні за підсумками засідання ТКГ 11 листопада.

Нагадаємо, 11 листопада глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук закликав Росію повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

10 листопада Тристороння контактна група на перемовинах у Мінському процесі взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу.

Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.