Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Уряд розглядатиме на посаду очільника Сумської ОДА Василя Хому
Уряд розглядатиме на посаду очільника Сумської ОДА Василя Хому
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Кабмін сьогодні розглядатиме кандидатуру Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА
Кабмін сьогодні розглядатиме кандидатуру Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна у ТКГ закликала провести до кінця року нову зустріч у "Нормандському форматі"

Тка зустріч, на думку ініціаторів, має стати потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи.

Україна у ТКГ закликала провести до кінця року нову зустріч у "Нормандському форматі"
Фото: EPA/UPG

Делегація України у Тристоронній контактній групі вважає за необхідне провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у "Нормандському форматі".

Про це повідомляє пресцентр Української делегації для участі у ТКГ.

"Українська делегація вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б стала потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи та окреслення політико-дипломатичних шляхів щодо подальшого їх виконання", - йдеться у повідомленні за підсумками засідання ТКГ 11 листопада.

Нагадаємо, 11 листопада глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук закликав Росію повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

10 листопада Тристороння контактна група на перемовинах у Мінському процесі взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу. 

Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також