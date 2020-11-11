86% українців не переїхали б у Росію, навіть за $100 тисяч, - соцопитування

27,9% українців переїхали б у США або ЄС, якби їм зараз без умов надали громадянство, 68,7% - ні.

27,9% українців переїхали б на постійне проживання в США або країни Європейського Союзу, якби їм зараз без умов надали відповідне громадянство, 68,7% не пішли б на такий крок.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Інтерфакс-Україна".

За таких самих умов (надання громадянства, - ред.) у будь-яке місце Російської Федерації для постійно проживання поїхали б лише 5,8% українців, а 91,7% не зробили б цього.

Навіть за умови отримання $100 тис. "стартового капіталу" в Росію згодні переїхати 10,3% опитаних, а 85,9% не згодні і на такий варіант.

Нагадаємо, після окупації Росією Криму та частини Донбасу ставлення українців до РФ значно погіршилося. Згідно з опитуванням КМІС, у вересні 2020-го добре або дуже добре до Росії ставилося 42% українців проти 57% у лютому 2019-го. Водночас погано або дуже погано до Росії ставляться теж 42% опитаних українців, 16% не визначилися.

Як свідчать результати дослідження, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. На заході позитивно ставляться до Росії 30%, у центрі – 38%, на півдні – 52%, на сході – 56%.

Для порівняння, у 2010 році більшість українців у соцопитуваннях називали РФ другом (44%) і лише 6% - ворогом.