"Абсолютний фейк": Шкарлет спростував відмову від 12-річної освіти

Міністр пропонує подумати над тим, щоб діти йшли до школи з 5 років

В.о міністра освіти Сергій Шкарлет спростував інформацію про відмову від 12-річної шкільної освіти.

"Відмова від 12-річної шкільної освіти – це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зважаючи на різноманітні інформаційні "вкиди" про зміну тривалості загальної середньої освіти, очільник МОН вважає необхідною активнішу комунікацію із суспільством щодо цього питання.

Шкарлет переконаний, що "передусім ми повинні вести діалог із батьками", адже "неодноразово чув обурення з приводу того, що діти будуть закінчувати школу у 18-19 років".

"У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. Звучала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обдумати, враховуючи стандарти Нової української школи, та обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. МОН розглядає всі пропозиції «за» і «проти»", - зазначив він.

Глава міністерства наголосив, що дискусія є відкритою, і допоки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, жодних рішень МОН не ухвалюватиме.

16 січня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №0901 "Про повну загальну середню освіту". Він переважно закріплює і розширює норми закону "Про освіту", але впроваджує і деякі нововведення.