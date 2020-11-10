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На Житомирщині вчинив самогубство лейтенант ЗСУ

28-річний військовий з Мирославського району Херсонської області проходив службу за призовом.

На Житомирщині вчинив самогубство лейтенант ЗСУ
Фото: cow.org.ua

У місті Чуднів Житомирської області поліція розслідує смерть 28-річного військового з Херсонщини, який, за попередньою інформацією, скоїв самогубство.

Про це повідомляє Укрінформ.

"9 листопада до поліції надійшло повідомлення про самогубство 28-річного лейтенанта ЗСУ однієї з військових частин. За вказаними фактом відкрито кримінальне провадження. Триває встановлення усіх обставин", - розповіли агентству у відділі комунікації поліції Житомирської області.

За інформацією поліції, військовослужбовець перебував у складі добового наряду чергової частини. Увечері він вийшов до спеціально відведеної для відпочинку кімнати, де через якийсь час знайшли його тіло. Попередньо, причиною смерті стали ушкодження, отримані у результаті пострілу з пістолета в грудну клітину.

Про загиблого відомо, що він із з Мирославського району Херсонської області й проходив службу в Збройних силах України за призовом.

Наразі триває з’ясування усіх причин та обставин події та призначено судово-медичну експертизу.

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