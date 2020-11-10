Ексглаву Нацполіції України оштрафували в Грузії за порушення карантину під час протесту

Колишню очільницю Національної поліції України Хатію Деканоїдзе та ще близько 20 учасників протесту оштрафували у столиці Грузії Тбілісі на 600 доларів за порушення обмеження на пересування в нічний час.

Про це повідомляє "Грузия Online".

У Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті заборонено пересування транспорту і пішоходів з 22:00 до 05:00. Такі заходи запровадили на тлі зростання випадків зараження COVID-19. Введення нових обмежень збіглося з протестними акціями проти підсумків парламентських виборів 31 жовтня.

Частина мітингувальників не погодилися з правилами. Усю ніч вони залишалися біля будівлі парламенту Грузії.

Серед оштрафованих виявилася мажоритарна кандидатка в депутати, одна з лідерок опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе.

Протестувальники заявили, що збираються оскаржувати штрафи. Вони відкрили польовий штаб, де оформляли скарги до суду першої інстанції. Також учасники акції планують оскаржити положення урядової постанови "Про карантин і ізоляцію", що забороняють пересування в нічний час. У вівторок вони хочуть внести позов до Конституційного суду Грузії.

Нагадаємо, під час протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії в столиці Грузії Тбілісі постраждало щонайменше 27 людей. Влада Грузії пояснила жорсткий розгін мітингу тим, що демонстранти спробували штурмувати ЦВК.

Позавчора поліція Грузії застосувала водомети проти учасників акції протесту, які спробували прорватися в будівлю Центральної виборчої комісії у Тбілісі. За даними телеканалу "Мтаварі", спецзасоби були застосовані без попередження, коли протестувальники наблизилася до огорож біля виборчої комісії.

Учасники акції звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня і вимагають проведення нових дострокових виборів.

За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15% голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція Сила в єдності" (ЄНР) отримав 27,14%. Опозиція не визнала підсумків виборів і відмовилася входити в новий парламент. Українських нардепів спостерігачами на вибори в Грузії не пустили.

Парламентські вибори в Грузії проходили за новими правилами. Поріг для проходження був знижений з трьох до одного відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки.

Другий тур виборів пройде в усіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також у 6 округах у регіонах - у Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі і Телаві.

Другий тур відбудеться, імовірно, 21 листопада.