На Львівщині ФОПи на знак протесту перекривали рух на міжнародних трасах

У Львівській області ФОПи перекривали рух на міжнародних трасах з вимогою зберегти спрощену систему оподаткування та скасувати запровадження касових апаратів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Близько 1000 учасників акції перекрили рух транспорту на 30 хвилин. Вони вимагали зберегти спрощену систему оподаткування, скасувати запровадження касових апаратів або використання відповідних додатків у смартфоні. Це спричинило скупчення великої кількості транспорту на дорогах.

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За словами мітингувальників, така зміна вдарить по бізнесу і багато з них припинять діяльність, залишаться без роботи самі і звільнять працівників. А це принесе додаткові збитки та ускладнить звітність.

Нагадаємо, 4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп. Документ передали на доопрацювання в Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

У вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати. Вимога набуває чинності з 2021 року, крім ризикових галузей.

Відповідно до документа, від необхідності використовувати РРО звільняються ФОП першої категорії. Для ФОП другої-четвертої категорій, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, користовані товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели. Для інших ФОП РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.