Швидке та якісне прибирання квартири від професіоналів

Коли мова заходить про прибирання, то у багатьох, по правді кажучи, неприємне відчуття з'являється, адже прибирання це дивовижне явище, яке завжди потрібно робити, але не завжди є бажання цим займатися. Тому для таких випадків існує команда компанії «Уборка24», професіонали у своїй справі знають як швидко і якісно прибрати квартиру від забруднень будь-якої складності.

Отже, з чого почати, якщо потрібне прибирання в найкоротші терміни і за хорошою ціною. Для початку вам потрібно оформити заявку, для цього достатньо перейти на сайт компанії «Уборка 24» і подати заявку, в якій потрібно буде написати зручний час для здійснення прибирання у вашій квартирі.

Після чого менеджер нашої компанії зв'яжеться з вами, це потрібно в першу чергу для того, щоб відповісти на всі ваші запитання, наприклад, один з найбільш поширених - це яка ціна на прибирання квартир в Києві. До речі, для того, щоб швидко визначитися з ціною, можна викликати нашого менеджера на об'єкт, він допоможе вам розрахувати вартість прибирання квартири і оцінити обсяг роботи.

Коли дві початкові опції були вами виконані, все в свої руки бере наша команда. У призначений день й в обумовлений час під'їде команда фахівців, які маючи при собі все необхідне обладнання, вичистить навіть важкодоступні місця вашої квартири.

Як тільки робота буде закінчена, наш менеджер мобільної бригади ще раз перевірить якість виконаної роботи і тільки після перевірки зв'яжеться з вами для здачі квартири, після чого потрібно провести розрахунок, і підписати акт виконаних робіт.

Як тільки всі акти підписані, а розрахунок проведений, перед вами відкривається зовсім інша квартира, квартира в ідеально чистому стані. Кінцевий і найголовніший для нас результат, це посмішка нашого замовника, і поки ви не погодитеся з тим, що результат бездоганний ми будемо не покладаючи рук доводити до блиску елементи вашої квартири.

Гарантія чистоти від компанії «Уборка 24»

Найголовніше в нашій роботі це дбайливо ставитись до майна замовника і чудово виконувати прибирання. Тому для того, щоб підтримувати високий рівень сервісу, ми вирішили зробити гарантію за цими двома напрямками.

● Ми дбайливо ставимося до майна. Якщо з якоїсь випадкової причини нашим співробітником було пошкоджено ваше майно, ми готові відшкодувати весь збиток за рахунок компанії.

● Усунемо недоліки, якщо після нашого прибирання виявилися якісь забруднення.

Також на нашому сайті доступна можливість дивитися за прибиранням в прямому ефірі, тому тепер вам не доведеться переживати або весь час знаходиться десь поруч, адже тепер можна спокійно відпочити, дивлячись на те, як фахівці доводять до ладу вашу квартиру.