Капітальні ремонти житлових будинків Києва. Міф чи реальність? І що треба зробити, щоб вони відбувалися

Як відомо, більшість старих житлових будинків столиці знаходяться в занедбаному стані. Іноді небайдужі мешканці намагаються підтримувати порядок у під’їзді власними зусиллями та коштами, хтось об’єднується і створює ОСББ. Іншим пощастило більше — їм роблять ремонти офіси, які орендують приміщення на перших поверхах.

Місто щорічно виділяє кошти з бюджету на капітальні ремонти будинків, однак прослідкувати, кому вони дістаються і як витрачаються, навіть в епоху інформатизації все ще дуже складно.

Якщо запитати пересічного громадянина, що таке Програма економічного і соціального розвитку Києва? Навряд чи ви почуєте впевнену відповідь. Але саме внесення капітального ремонту будинку до цієї програми і передбачає 100% покриття вартості ремонтних робіт. А як туди потрапити? Також окреме питання.

Мешканка Печерського району Наталія Манойленко — депутатка Київради та кандидатка у місцеві депутати №03 у списку партії "Голос" від Печерського району, багато років бореться з незаконними забудовами у місті Києві, і знає всі чинні схеми “дерибану” у сфері ЖКГ. Вона розповіла, чому ПЕСР є реальним, але не завжди прозорим інструментом фінансування ремонтних робіт:

“Через непрозорість внесення, зловживання і розкрадання під час виконання робіт, цей інструмент фінансування перетворився на “чорну діру”, в яку зникають кошти платників податків, а також інструментом політичної корупції, коли влада розраховується із “(з)ручними депутатами”, що голосують за дерибан землі і комунальної власності та свавільну забудову міста, - більшими бюджетами “на ремонти”. І владі добре, і депутату: влада має голоси під всі потрібні рішення, депутат - підтримку виборців і “відкати” на ремонтах”.

По факту, коли в будинок з мешканцями, після їх багаторічних звернень до КМДА (це відповідь на питання як потрапити у чергу на ремонт), нарешті приходять робітники і фарбують стіни прямо поверх старого шару, люди трохи заспокоюються. І ніхто не знає, що на цей “капітальний ремонт” було виділено 500 тисяч гривень. В найближчі 15 років всі на нього посилатимуться і більше ні копійки не виділять.

Що ж треба зробити, щоб капітальні ремонти стали прозорими і ефективними?

Наталія Манойленко наголошує, що, по-перше, Керуючою компанією, що здійснює обслуговування будинків у відповідному районі (підрозділами якої є ЖЕКи), має проводитись щорічний реальний, а не "на папері", огляд всіх житлових будинків зі складанням актів огляду, дефектних актів та кошторисів на проведення ремонтних робіт капітального характеру.

По-друге, на підставі огляду має бути складено 5-річний план проведення робіт за кожним із будинків (із щорічним оновленням звіту по виконаним роботам та продовженням плану на додатковий рік).

Щобільше, цей план має бути доступним на сайті РДА та Керуючої компанії. Позачергово роботи можуть проводитись лише у випадках аварійних ситуацій, за окремим бюджетом.

І останнє — співвласники будинку мають бути завчасно (не пізніше 31.01 поточного року) проінформовані про проведення ремонтних робіт, їх уповноважені особи повинні бути залучені до всіх етапів виконання робіт — від визначення технічного завдання до контролю якості виконання робіт.

“Коштів на капітальні ремонти за ПЕСР щороку, на жаль, виділяється все менше. Але їх достатньо, щоб зробити набагато більше, ніж робиться. Кошти втрачаються через нецільове використання і банальне розкрадання”, — підкреслює кандидат у місцеві депутати Наталія Манойленко.

Також вона зауважила, що ремонти за цією програмою є доступними як для будинків без ОСББ/ЖБК, так і з ними. Будь-які посилання чиновників на те, що “ПЕСР — лише для “комунальних будинків” — є незаконними.

Тож, як кажуть “Борітеся-поборете”. І нехай обраний вами місцевий представник вам допомагає.