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​Окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі, один військовий отримав поранення

Бойовики застосовували стрілецьку зброю та гранатомети, також зафіксовано проліт безпилотника.

​Окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі, один військовий отримав поранення
Фото: EPA/UPG

За минулу добу російсько-окупаційні війська шість разів порушили  домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.  В результаті одного з обстрілів постраждав військовий.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік Світлодарська та Майорська окупанти провокували військових зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми (контузії, - ред.). Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України", - повідомили в штабі.

На Приазов’ї, у районі населеного пункту Павлопіль,  зафіксовано проліт безпілотника противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили ворожий БПЛА.

З початку поточної доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні  120 депутатів парламентської фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас. Про те, що "слуги" планує провести виїзне засідання на Донбасі, стало відомо наприкінці вересня. Воно мало відбутися на початку жовтня. Але через спалах коронавірусу в Раді поїздку нардепів на передову відклали.

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