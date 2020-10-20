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СБУ викрила факти примусового втягнення мешканців ОРДЛО до угруповань бойовиків

Для цього бойовики створюють штучні перешкоди під час працевлаштування, а також при виїзді на підконтрольну українській владі територію.

СБУ викрила факти примусового втягнення мешканців ОРДЛО до угруповань бойовиків
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила факти примусового схилення мешканців тимчасово непідконтрольної українській владі території Луганської області до участі у протиправній діяльності терористичних угруповань так званої "ЛНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Під час досудового слідства встановлено, що ватажки бойовиків змушують місцевих мешканців вступати до незаконних збройних формувань. Для цього вони створюють штучні перешкоди під час працевлаштування. Також зловмисники втягують мирних жителів до своїх угруповань через заборону виїзду на підконтрольну українській владі територію, у тому числі для одержання соціальних виплат. Відмова від постановки на «військовий облік» є приводом для дискримінації та репресій.", - йдеться в повідомленні.

Також в СБУ задокументували факти силового втягнення місцевого жителя до лав бойовиків. Зловмисники через погрози та залякування змушували чоловіка ставати на облік у так званому "військкоматі ЛНР" і приймати "присягу". 

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ заблокувала контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованої Донеччини. Обороти наркотрафіку становили до 2,5 мільйонів гривень на місяць. Наркобізнес налагодив мешканець тимчасово окупованого Донецька. Наркотики зловмисник скуповував у дилерів із Запорізької області та нелегально переправляв на власному автомобілі через лінію розмежування. Із запровадженням карантинних обмежень наркоторговець розробив новий маршрут через територію країни-агресора та розширив клієнтську базу в Росії

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