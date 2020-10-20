У місті Рубіжному на Луганщині два чоловіки внаслідок вибуху гранати отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Про це повідомила речниця обласної поліції Тетяна Погукай.
"Внаслідок вибуху постраждали 61-річний власник квартири та його 33-річний син", - написала вона у фейсбуці.
За попередніми висновками, чоловіки на кухні необережно поводились із гранатою, що і стало причиною її детонації.
Батька і сина госпіталізовано.
Раніше повідомляли, що у Луганській області мати із сином підірвалися на вибухівці.