Кабмін виділив 185 млн грн для постраждалих від пожеж на Луганщині

На позачерговому засіданні 13 жовтня Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 185 млн грн для компенсацій постраждалим внаслідок лісових пожеж у Луганській області.

Для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих передбачено по 200 тис. грн; по 50 тис. грн передбачається виділити кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми, 30 тисяч - хто отримав травми середньої важкості та 20 тис. грн - травми легкої тяжкості.

Тим людям, житло яких було зруйноване, буде виділено по 300 тис. грн на сім’ю, на частковий ремонт - 50 тис. грн.

Для ліквідації наслідків пожеж у Луганській області уряд виділив 95 млн 798 тис. грн.

Зокрема, ці кошти з резервного фонду виділено Міністерству внутрішніх справ для Державної служби з надзвичайних ситуацій для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків пожеж у Луганській області. Переважно кошти підуть на закупівлю пального.

Нагадаємо, рятувальники 9 днів гасили пожежі в Луганській області, які виникли 30 вересня. Унаслідок пожеж загинули 11 людей, постраждали 19, зокрема три співробітники ДСНС. До зони ураження потрапило 32 населених пункти. Евакуювали 150 осіб.