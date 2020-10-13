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Рятувальники почали повертати речі мешканцям будинку на Позняках, де в червні стався вибух

Рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран. 

Рятувальники почали повертати речі мешканцям будинку на Позняках, де в червні стався вибух
Фото: пресслужба КМДА

У Києві рятувальники розпочали повернення речей мешканцям будинку на Позняках, де в червні стався вибух.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху в червні. Перед цим будинок укріпили", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран. 

З міркувань безпеки до квартир заходять лише рятувальники. Мешканці квартир перебувають біля будинку і надають інформацію про майно та цінні речі, які необхідно забрати.

Після повернення майна розпочнуть демонтаж аварійного під’їзду.

У КМДА зазначили, що роботи з укріплення аварійного під'їзду на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 розпочались у суботу, 10 жовтня. У місця провалів установили спеціальні конструкції. Це не допустить обвалу під час демонтажу під’їзду.

Нагадаємо, 21 червня в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух у багатоповерховому будинку. Обвалилися квартири чотирьох поверхів будівлі. З дому евакуювали 23 людей, загинули п’ятеро людей. Попередньо поліція встановила, що в будинку стався вибух газу.

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