Рятувальники почали повертати речі мешканцям будинку на Позняках, де в червні стався вибух

Рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран.

У Києві рятувальники розпочали повернення речей мешканцям будинку на Позняках, де в червні стався вибух.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху в червні. Перед цим будинок укріпили", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран.

З міркувань безпеки до квартир заходять лише рятувальники. Мешканці квартир перебувають біля будинку і надають інформацію про майно та цінні речі, які необхідно забрати.

Після повернення майна розпочнуть демонтаж аварійного під’їзду.

У КМДА зазначили, що роботи з укріплення аварійного під'їзду на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 розпочались у суботу, 10 жовтня. У місця провалів установили спеціальні конструкції. Це не допустить обвалу під час демонтажу під’їзду.

Нагадаємо, 21 червня в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух у багатоповерховому будинку. Обвалилися квартири чотирьох поверхів будівлі. З дому евакуювали 23 людей, загинули п’ятеро людей. Попередньо поліція встановила, що в будинку стався вибух газу.