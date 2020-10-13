В Україні створили атлас нового адміністративно-територіального устрою

В Україні створено новий "Атлас адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ і територіальні громади: 2020".

Як інформує пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, атлас з ініціативи відомства підготовлено Товариством дослідників України під редакцією автора ідеї Павла Остапенка та за підтримки проєкту "Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації" Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Атлас містить детальну інформацію про нові назви, межі, площі, кількість населення, склад по громадах кожного нового району кожної області.

"З початку децентралізації, ми не просто намагалися створити нову мапу України. Завдання було набагато амбітнішим – ми прагнули, щоб усі громади в країні отримали рівні можливості, які б дозволяли їм змінювати життя людей на краще, надавати якісні і доступні послуги. В цьому ми вбачали запоруку успіху для всієї України. З року в рік реформа отримувала реальні обриси", - зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода.

В атласі вказані 136 районів (в т.ч. 17 - на тимчасово окупованих територіях України) і назви, межі, площі, чисельність населення, склад громад кожного нового району кожної області.

За даними з атласу, всього в Україні 29 710 поселень (міста, селища міського типу, села). Також повідомляється, що на сьогодні населення в Україні становить 41 902,4 тис. осіб.

Нагадаємо, що на засіданні 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів. Вона передбачає ліквідацію 490 районів і створення 136 нових, "укрупнених".

25 жовтня на місцевих виборах, згідно з новим законодавством, будуть обиратися 1470 голів громад, 136 районних рад і 22 обласні ради - виборів до рад Донецької та Луганської областей поки що проводити не будуть.

Спочатку планувалося зменшення кількості районів до 129, однак після рекомендацій профільного парламентського комітету їх число збільшили до 136. Головною вимогою до кожного району є чисельність населення не нижча за 150 тис.

Межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Проєкти майбутніх районів були оприлюднені Міністерством громад і територій у червні 2020. Усі пропозиції щодо районів пройшли громадські та експертні обговорення.