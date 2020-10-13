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​Телефонний шахрай, який виманив у жінки $9 тис. за схемою "ваш син в поліції", отримав п'ять років позбавлення волі

Під час слідства обвинувачений свою вину не визнав.

​Телефонний шахрай, який виманив у жінки $9 тис. за схемою "ваш син в поліції", отримав п'ять років позбавлення волі
Фото: William Iven/Unsplash

Балаклійський районний суд Харківської області визнав 28-річного чоловіка винним у шахрайстві в великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та засусдив його до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляється на сайті прокуратури області.

Під час досудового розслідування встановлено, що непрацюючий чоловік, діючи за попередньою змовою з іншою особою, маючи непогашену та незняту судимість, зателефонував мешканці смт. Барвінкове та представився поліцейським.

Шахрай повідомив, що син потерпілої нібито перебуває у відділку, оскільки потрапив у ДТП, через яке інша особа отримала ушкодження. Зловмисник сказав, що на лікування постраждалої дівчини терміново потрібні гроші. Жінка погодилась і віддала 9 тис. доларів США спільнику шахрая, поки той тримав її на зв'язку.

Отримавши гроші, шахрай примусив потерпілу написати розписку і повідомив, що вона має чекати на зустріч із сином біля відділення поліції. Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла лише через деякий час.

Під час слідства обвинувачений свою вину не визнав. Проте суд визнав достатніми докази, надані стороною обвинувачення.

Наразі вирок суду не набрав чинності, оскільки не сплинув час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у 2018 році на Харківщині поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у 25 епізодах шахрайства за схемою "ваш син у поліції".

У серпні в Києві правоохоронці заблокували діяльність "чорних" сall–центрів, за допомогою яких шахраї ошукували клієнтів банків. Раніше луцький політик виманив $1,5 млн, представляючись масоном.

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