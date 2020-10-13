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Як знайти роботу в Німеччині

Працевлаштування в Німеччині цікавить тих, хто хоче знайти високооплачувану роботу, отримати гідні умови праці. У цій державі активно приймають іноземців, особливо, якщо вони є фахівцями в галузі медицини, промисловості, інформаційних технологій, фінансів, науки, освіти. При цьому, якщо дивитися за результатами 2020 року, мінімальна заробітна плата в Німеччині становить 9,35 євро на годину. Це досить немаленька цифра.

Розуміючи, чому варто працевлаштуватися саме в Німеччині, залишається тільки розібратися зі способами пошуку роботи. Їх існує кілька.

Способи пошуку вакансій в Німеччині

Знайти підходящу пропозицію роботи можливо різними методами, зокрема:

  • на біржі праці Федерального агентства зайнятості в Німеччині. Ресурс доступний на німецькій та англійській мовах. Тут зібрано достатньо багато пропозицій. Послуги біржі не оплачуються жодною зі сторін. Але проблема полягає в тому, що тим, хто не дуже добре знає іноземну мову, буде складно користуватися ресурсом;

  • спробувати самостійно розсилати резюме в німецькі компанії, підбираючи відповідні організації через Інтернет. Цей спосіб існує в теорії, але на практиці не дуже зручний, тому як вимагає значних витрат часу, але не дає гарантій успіху;

  • пошукати пропозиції з працевлаштування в німецьких друкованих виданнях. Це також не дуже ефективний спосіб, тому як для його реалізації необхідно немало часу. Але теоретично його можна використати;

  • застосувати функціонал сайтів, які представляють чималий перелік вакансій від німецьких компаній, наприклад – ресурс Layboard, де зібрано багато пропозицій. І такий варіант слід розглянути уважніше.

Щоб розуміти, чому саме останній варіант являється найбільш ефективним, є сенс уважніше вивчити його переваги. Вони полягають у наступному:

  • інформація на сайті представлена російською мовою. Вона доступна для сприйняття, тому проблем з ознайомленням не виникне;

  •  зібрана велика кількість вакансій, присутній фільтр, який полегшує пошуки відповідної пропозиції. Тому підбирати роботу таким способом набагато швидше, ніж, наприклад, самостійно шукати німецькі компанії, та розсилати резюме;

  • всі вакансії, опубліковані на ресурсі, пройшли ретельну перевірку адміністрацією. Тому потенційні працівники можуть не сумніватися в безпеці пропозицій. Всю увагу краще зосередити на умовах праці, порівнянні показників заробітної плати.

Отже, якщо вас цікавить робота в Німеччині від роботодавця, скористайтеся інформацією, представленою на сайті. Тут досить вакансій, щоб вдалося вибрати найбільш підходящу. Пам'ятайте, якщо підійти до працевлаштування відповідально, можна досягти відмінного результату.

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