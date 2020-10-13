За добу окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

За минулу добу, 12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

На початку доби, а згодом і у вечірній час, із гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ - із автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі - поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

З початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили один раз - поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.

На провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Нагадаємо, вчора протягом дня на Донбасі було зафіксоване одне порушення - окупанти відкривали вогонь з гранатометів біля Авдіївки.