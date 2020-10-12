В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять

В Одесі одна з вчителів гімназії влаштувала булінг школярці через те, що вона на уроці розмовляла українською мовою.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Інцидент трапився минулого тижня. Під час уроку п'ятикласниця Леся відповіла вчительці українською, що вивело її з себе. Викладачка накричала на дитину, довела дівчинку до сліз і сказала, що та "вважає себе вище інших, тому що говорить українською мовою".

"Бачите, що у нас робиться. Вона розмовляє українською мовою, так виходить, що вона вище нас. Альбом не принесла, малюнки не принесла, а права качає. І мовою буде прикриватися тут мені... ", - накричала на дитину вчителька.

Коли дівчинка розплакалась, вчителька сказала, що наступного разу треба відповідати краще..

"Не реви, все, і відповідай наступного разу краще. Але так не можна говорити. Виходить, що вона вище нас. Давайте на українському тоді все будемо спілкуватися?... Не плач, я не люблю сліз... Але може я її не так зрозуміла" - сказала вчителька, додавши, що "на перший раз вона їй вибачає".

Буйневич повідомила, що вчительку малювання одеської гімназії №4 Раїсу Пироговську звільнять по ст.31 п.3 КЗпП (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням даної роботи).

"Приношу свої вибачення від усіх педагогів батькам і дитині. А нам, вчителям, хочу побажати не закривати серце від почуттів вихованців. Такий тон, тиск і вміст сказаного назавжди позбавляють дитячої довіри", - написала вона у фейсбуці.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на інцидент і вимагає від Міністерства освіти і науки провести роз'яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити і не допустити випадків обмеження учнів за мовною ознакою.

"Жахливий інцидент, який стався в гімназії №4 міста Одеса, де вчителька дозволила собі неприпустиму поведінку з дитиною через української мови - це відповідь на питання, яку насправді мовау намагаються утискати, і яка потребує державного захисту в Україні", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена у фейсбуці.

Кремінь наголосив, що вчителі, вихователі або методисти, які дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають ніякого права займати такі посади.

"Звертаюся до Міністерства освіти і науки України з вимогою провести відповідну роз'яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити і не допустити подібних випадків обмеження здобувачів освіти. Вважаю, що будь-які прояви дискримінації людини, в тому числі за мовною ознакою, повинні бути покарані. Дякую департаменту освіти і науки Одеської міськради і директору школи за оперативну реакцію - звільнення вчителя ", - додав Кремінь.

Нагадаємо, згідно з соцопитуванням, винятково українською в сім'ях розмовляють 36,3% українців, 10,3% - лише російською мовою, а 26,8% однаково часто обома мовами.