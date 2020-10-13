Військовий, який підпалив себе на Майдані, перебуває у комі

Фото: Відсіч Facebook Микола Микитенко

Учасник Операції Об'єднаних сил Микола Микитенко, який у ніч на 11 жовтня підпалив себе на Майдані Незалежності в Києві, перебуває у комі.

У нього опіки третього ступеня. За словами доньки військового Юлії Микитенко, мотиви вчинику батька є політичними, пише "Суспільне".

"Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані", – повідомила Юлія Микитенко.

У пресслужбі Шевченківського управління Нацполіції в Києві зазначили, що нової інформації про інцидент нема, мотиви потерпілого правоохоронці не називають.

Громадська організація "Відсіч" повідомила, що у 2014 році Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького.

Був поранений під час евакуації збитого вертольота на г. Карачун, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

На сторінці Микитенка у Facebook є декілька дописів, у яких він говорив про незгоду з політикою чинної влади та самоспалення.

Нагадаємо, що у липні 2018 у Києві біля Міністерства оборони на Повітрофлотському проспекті доброволець АТО облив себе пальною речовиною і підпалив.

У лютому 2020 на пікеті біля Офісу президента чоловік облив себе бензином і вчинив самопідпал. Полум'я швидко загасили, чоловік залишився живий, але отримав опіки.