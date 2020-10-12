Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив будинок на Подолі в Києві

Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив будівлю в Києві на вулиці Воздвиженській.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

"До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив будівлю на вулиці Воздвиженській. За вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативна група, рятувальники та лікарі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник придбав на заправці каністру з бензином, облив запальною рідиною фасад будівлі та підпалив запальничкою. Після скоєного він пошкодив цеглиною бруківки ще дві автівки, які стояли неподалік.

"Ми встановили прикмети ймовірного підозрюваного та одразу розпочали його пошуки. Невдовзі до нас від перехожих надійшло повідомлення про те, що невідомий трощить автівки неподалік від місця скоєння злочину. Наряд патрульної поліції затримав схожого за орієнтуванням чоловіка, а при спілкуванні з нами він зізнався, що підпалив будинок. Наразі ми встановлюємо мотиви його вчинку", - розповіли в Нацполіції.

Затриманий виявився 31-річним уродженцем Донецької області.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні в Києві поліція затримала чоловіка, який намагався квадрокоптером доставити наркотики в Лук'янівське СІЗО.